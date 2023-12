AEP GROUP : Visite d’atelier Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons AEP GROUP : Visite d’atelier Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons, 1 février 2024, Saint-Pal-de-Mons. AEP GROUP : Visite d’atelier Jeudi 1 février 2024, 09h00 Saint-Pal-de-Mons Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T11:00:00+01:00 Implantés dans le département de la Haute-Loire AEP Group dispose de nombreux atouts :

un savoir-faire reconnu en extrusion, impression et sacherie AEP vous ouvre ses portes pour visiter les ateliers présentation de l’entreprise, de l’activité et des postes à pourvoir

Visite d’atelier Saint-Pal-de-Mons 43620 Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/200496 »}] Visites d’entreprise Découverte secteur / métier Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse 43620 Saint-Pal-de-Mons Ville Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire Lieu Ville Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Latitude 45.254932 Longitude 4.264258 latitude longitude 45.254932;4.264258

AEP GROUP : Visite d’atelier Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 2024-02-01 2024-02-01 was last modified: by AEP GROUP : Visite d’atelier Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 1 février 2024