Comprendre la forêt Saint-Pal-de-Mons, 22 août 2023, Saint-Pal-de-Mons.

Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire

Balade en forêt accompagnée par l’association Fransylva 43. Échanges sur la forêt actuelle de Haute-Loire et son évolution depuis un siècle. (Durée 3h/3h30). Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-22 09:00:00

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Forest walk accompanied by the Fransylva 43 association. Discussions on the current forest in Haute-Loire and its evolution over the last century (duration 3h/3h30). Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Paseo por el bosque acompañado por la asociación Fransylva 43. Hable del estado actual del bosque del Alto Loira y de cómo ha cambiado en el último siglo (duración 3h/3h30). Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Von der Vereinigung Fransylva 43 begleiteter Spaziergang durch den Wald. Austausch über den aktuellen Wald in der Haute-Loire und seine Entwicklung in den letzten 100 Jahren (Dauer 3h/3h30). Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

