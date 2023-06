Journée d’été contée Saint-Pal-de-Mons Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons Journée d’été contée Saint-Pal-de-Mons, 26 juillet 2023, Saint-Pal-de-Mons. Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire Journée d’Été Contée dans le cadre du festival konsl’diz.

Une journée dédiée aux histoires en balade et pour tous…Renseignements et inscriptions : 06 38 01 60 19.

2023-07-26 Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

