Concert de musique classique à l’Eglise Eglise, 31 juillet 2023, Saint-Pal-de-Chalencon.

Concert de musique classique à l’Eglise avec l’orchestre toulousain « La clé des Champs » sur Réservation à la MSAP de St Pal de Chalencon.

2023-07-31 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-31 . .

Eglise

Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Classical music concert at the Church with the Toulouse orchestra « La clé des Champs » on reservation at the MSAP of St Pal de Chalencon

Concierto de música clásica en la Iglesia con la orquesta de Toulouse « La clé des Champs » en reserva en el MSAP de St Pal de Chalencon

Klassisches Musikkonzert in der Kirche mit dem Orchester « La clé des Champs » aus Toulouse. Reservierung bei der MSAP in St Pal de Chalencon erforderlich

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron