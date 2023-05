Sortie pêcherie 85 route de Granville, 20 juillet 2023, Saint-Pair-sur-Mer.

La pêcherie, construction en pierre destinée à capturer les poissons est un élément patrimonial caractéristique de notre côte. Xavier HUET, passionné de pêche vous invite à la découvrir à ses côtés.

Gratuit. Sur réservation.

Rendez-vous devant la Crêperie L’Hippocampe à 14h

Réservations auprès de l’Office Culturel au 02 33 70 60 41 ou officeculturel@saintpairsurmer.fr.

2023-07-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-20 . .

85 route de Granville Devant la Crêperie L’Hippocampe

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie



The fishery, stone construction intended to catch fish is a characteristic patrimonial element of our coast. Xavier HUET, passionate about fishing, invites you to discover it with him.

Free of charge. On reservation.

Meeting point in front of the Crêperie L’Hippocampe at 2 pm

Reservations at the Cultural Office at 02 33 70 60 41 or officeculturel@saintpairsurmer.fr

La pesquera, una construcción de piedra utilizada para capturar peces, es un elemento patrimonial característico de nuestra costa. Xavier HUET, aficionado a la pesca, le invita a descubrirla con él.

Entrada gratuita. Previa reserva.

Punto de encuentro frente a la Crêperie L’Hippocampe a las 14 h

Reservas a través de la Oficina Cultural en el 02 33 70 60 41 o officeculturel@saintpairsurmer.fr

Die Fischerei, ein Steinbau zum Fangen von Fischen, ist ein charakteristisches Element des Kulturerbes an unserer Küste. Xavier HUET, ein passionierter Angler, lädt Sie ein, sie an seiner Seite zu entdecken.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur mit vorheriger Reservierung.

Treffpunkt vor der Crêperie L’Hippocampe um 14 Uhr

Reservierungen beim Kulturbüro unter 02 33 70 60 41 oder officeculturel@saintpairsurmer.fr

