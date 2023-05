Visite : « Le balnéaire à Saint-Pair-sur-Mer de 1835 à 1980, de la thérapie au bain ludique » Chapelle Sainte-Anne, 19 juillet 2023, Saint-Pair-sur-Mer.

Visite avec Jean-Michel Pouilhe.

La mode des bains de mer, qui prend son essor dans le pays granvillais, au milieu du 19e siècle, va bouleverser le mode de vie de Saint Pair et faire apparaitre une nouvelle architecture.

Saint Pair va devenir une station balnéaire familiale prisée, ce qu’elle demeure aujourd’hui.

Gratuit. Sur réservation.

Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Anne à 10h.

Réservations auprès de l’Office Culturel au 02 33 70 60 41 ou officeculturel@saintpairsurmer.fr.

2023-07-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Chapelle Sainte-Anne

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie



Visit with Jean-Michel Pouilhe.

The fashion for sea bathing, which took off in the Granville area in the middle of the 19th century, changed the way of life in Saint Pair and gave rise to a new architecture.

Saint Pair will become a popular family seaside resort, which it remains today.

Free of charge. Reservation required.

Meeting point at the Chapelle Sainte-Anne at 10 am.

Reservations at the Cultural Office at 02 33 70 60 41 or officeculturel@saintpairsurmer.fr

Visita a Jean-Michel Pouilhe.

La moda de los baños de mar, que despegó en la zona de Granville a mediados del siglo XIX, cambió el modo de vida en Saint Pair y dio lugar a una nueva arquitectura.

Saint Pair se convirtió en una popular estación balnearia familiar, como lo sigue siendo hoy.

Entrada gratuita. Sólo con reserva previa.

Punto de encuentro en la Chapelle Sainte-Anne a las 10 h.

Reservas a través de la Oficina Cultural en el 02 33 70 60 41 o officeculturel@saintpairsurmer.fr

Besuch mit Jean-Michel Pouilhe.

Jahrhunderts in der Region Granville aufkam, veränderte die Lebensweise in Saint Pair und brachte eine neue Architektur hervor.

Saint Pair entwickelte sich zu einem beliebten Familienbadeort, was es auch heute noch ist.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur mit vorheriger Anmeldung.

Treffpunkt an der Kapelle Sainte-Anne um 10 Uhr.

Reservierungen beim Kulturbüro unter 02 33 70 60 41 oder officeculturel@saintpairsurmer.fr

Mise à jour le 2023-05-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche