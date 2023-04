Balade au fil de l’Austreberthe Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare, 5 août 2023, Saint-Paër.

C’est à bord d’un kayak biplace que vous partirez pour ce parcours détente de 14 km sur la rivière Austreberthe. Entre deux coups de pagaie, Hugo votre accompagnateur vous fera découvrir les trésors cachés de ce charmant cours d’eau préservé et réhabilité au fil des ans. Ce parcours reliant le Paulu à Duclair est ponctué par 3 petites chutes qui raviront les plus téméraires !

A partir de 12 ans – Durée : 3h

Réservation obligatoire

Tarif : 25€/personne.

2023-08-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-05 17:00:00. .

Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare Le Paulu (D86)

Saint-Paër 76480 Seine-Maritime Normandie



It is on board a two-seater kayak that you will leave for this 14 km relaxing trip on the Austreberthe river. Between two strokes of the paddle, Hugo, your guide, will show you the hidden treasures of this charming river, preserved and rehabilitated over the years. This course linking Paulu to Duclair is punctuated by 3 small waterfalls that will delight the most daring!

From 12 years old – Duration: 3 hours

Reservation required

Price : 25€/person

A bordo de un kayak biplaza, emprenderá esta relajante excursión de 14 km por el río Austreberthe. Entre golpe y golpe de remo, Hugo, su guía, le mostrará los tesoros escondidos de este encantador río, preservado y rehabilitado a lo largo de los años. Este recorrido que une Paulu con Duclair está jalonado por 3 pequeñas cascadas que harán las delicias de los más atrevidos

A partir de 12 años – Duración: 3 horas

Reserva obligatoria

Precio: 25€/persona

In einem Zweier-Kajak begeben Sie sich auf eine 14 km lange, entspannende Tour auf dem Fluss Austreberthe. Zwischen zwei Paddelschlägen zeigt Ihnen Hugo, Ihr Begleiter, die verborgenen Schätze dieses charmanten Flusses, der im Laufe der Jahre geschützt und saniert wurde. Die Strecke von Paulu nach Duclair wird von drei kleinen Wasserfällen unterbrochen, die die Mutigsten unter Ihnen begeistern werden!

Ab 12 Jahren – Dauer: 3 Std

Eine Reservierung ist erforderlich

Preis: 25?/Person

