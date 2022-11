Exposition photo du PCRVS « best of du club » saint oulph Saint-Oulph Catégories d’évènement: Aube

Exposition photo du PCRVS « best of du club » saint oulph, 3 décembre 2022 10:00, Saint-Oulph. 3 et 4 décembre Sur place Entrée gratuite

Best of du club Le photo club de Romilly Vallée de la Seine présente plus de 60 photos. Différents thèmes sont abordés : animalier , nature, macro , architecture, portraits , panoramiques , triptyques … Exposition photo organisée par Saint Oulph Activ saint oulph Place des Tilleuls 10170 saint oulph 10170 Saint-Oulph Aube samedi 3 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 4 décembre – 10h00 à 18h00

