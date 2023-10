[Chantier nature] Gestion de coteau calcaire Saint-Ouen-sous-Bailly, 25 octobre 2023, Saint-Ouen-sous-Bailly.

Saint-Ouen-sous-Bailly,Seine-Maritime

Si vous souhaitez contribuer à la gestion d’un milieu naturel, vous êtes les bienvenus ! La CCFT accueille tous les volontaires motivés pour un chantier d’entretien d’un coteau calcaire. Vous y découvrirez comment un espace naturel est géré et l’intérêt de choisir un type de gestion adapté aux enjeux du site naturel..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 . .

Saint-Ouen-sous-Bailly 76630 Seine-Maritime Normandie



If you’d like to contribute to the management of a natural environment, you’re more than welcome! The FTCC welcomes all motivated volunteers for a limestone hillside maintenance project. You’ll discover how a natural area is managed and the importance of choosing a type of management adapted to the challenges of the natural site.

Si quieres ayudar a gestionar un entorno natural, ¡eres más que bienvenido! El FTCC acoge a todos los voluntarios motivados para participar en un campo de trabajo de mantenimiento de una ladera calcárea. Descubrirás cómo se gestiona un espacio natural y la importancia de elegir un tipo de gestión adaptado a los retos del paraje natural.

Wenn Sie einen Beitrag zur Pflege eines natürlichen Lebensraums leisten möchten, sind Sie herzlich willkommen! Die CCFT heißt alle motivierten Freiwilligen zu einem Workcamp zur Pflege eines Kalksteinhangs willkommen. Dort werden Sie erfahren, wie ein Naturgebiet verwaltet wird und wie wichtig es ist, eine Art der Verwaltung zu wählen, die den Herausforderungen des Naturgebiets gerecht wird.

