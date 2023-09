Concert : duo de guitares à Saint-Ouen Saint-Ouen, 29 septembre 2023, Saint-Ouen.

Saint-Ouen,Loir-et-Cher

D’une côte à une autre… des mélodies saisissantes qui traversent le rio de la Plata jusqu’à venir résonner de l’autre côté de l’Atlantique..

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . .

Saint-Ouen 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



From coast to coast… striking melodies that cross the Río de la Plata to resonate on the other side of the Atlantic.

De una costa a otra… melodías impactantes que cruzan el Río de la Plata para resonar al otro lado del Atlántico.

Von einer Küste zur anderen … eindringliche Melodien, die den Rio de la Plata überqueren, um auf der anderen Seite des Atlantiks zu erklingen.

