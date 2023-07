Concert de l’Ensemble Jacques Moderne à Saint-Ouen-les-Vignes Saint-Ouen-les-Vignes, 13 juillet 2023, Saint-Ouen-les-Vignes.

Saint-Ouen-les-Vignes,Indre-et-Loire

CONCERTS CHAMPÊTRES

« Gaiement chantons ! »

par l’Ensemble Jacques Moderne

le jeudi 13 juillet 2023 à partir de 15 heures à Saint-Ouen-les-Vignes..

Jeudi 2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 . 8 EUR.

Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



COUNTRY CONCERTS

« Gaiement chantons !

by Ensemble Jacques Moderne

thursday, July 13, 2023 from 3pm at Saint-Ouen-les-Vignes.

CONCIERTOS COUNTRY

¡ »Gaiement chantons !

por el Ensemble Jacques Moderne

jueves 13 de julio de 2023 a partir de las 15:00 h en Saint-Ouen-les-Vignes.

LÄNDLICHE KONZERTE

» Gaiement chantons ! »

vom Ensemble Jacques Moderne

am Donnerstag, den 13. Juli 2023 ab 15 Uhr in Saint-Ouen-les-Vignes.

