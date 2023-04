Fête communale Le bourg Saint-Ouen-de-Sécherouvre Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Ouen-de-Sécherouvre

Fête communale Le bourg, 27 août 2023, Saint-Ouen-de-Sécherouvre. Fête communale et vide-greniers organisés par le comité des fêtes de Saint-Ouen-de-Sécherouvre..

Le bourg

Saint-Ouen-de-Sécherouvre 61560 Orne Normandie



Communal festival and garage sale organized by the festival committee of Saint-Ouen-de-Sécherouvre. Fiesta comunal y venta de garaje organizada por el comité de fiestas de Saint-Ouen-de-Sécherouvre. Gemeindefest und Flohmarkt, organisiert vom Festkomitee von Saint-Ouen-de-Sécherouvre. Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

