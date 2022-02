SAINT OU SANS VALENTIN, LA NUIT DES CELIBATAIRES AU TRIBECA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Pour fêter le jour des amoureux, le Tribeca se coupe en deux pour vous ravir!

L’espace restaurant proposera aux amoureux un menu raffiné et gourmand. Et si vous avez oublié, un cadeau sera offert durant le repas.

Pour les sans valentin(e)s, l’espace bar/tapas vous accueille pour la nuit des célibataires! Déclarez votre flamme grâce à des roses mises à disposition pour l’occasion.

Avec ou sans valentin, cette soirée est pour vous !

