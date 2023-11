EXPOSITION DE MINÉRAUX Saint Omer de Blain Blain, 25 novembre 2023, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Exposition-vente de minéraux organisée par l’AEPMF, de 10 h à 18 h, sur le thème « Les minéraux d’Afrique du Nord ». Entrée gratuite..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Saint Omer de Blain Salle de la Pinsonnette

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mineral exhibition and sale organized by AEPMF, from 10 a.m. to 6 p.m., on the theme « Minerals from North Africa ». Free admission.

Exposición y venta de minerales organizada por la AEPMF, de 10.00 a 18.00 h, sobre el tema « Minerales del Norte de África ». Entrada gratuita.

Mineralienverkaufsausstellung, organisiert von der AEPMF, von 10 bis 18 Uhr, mit dem Thema « Mineralien aus Nordafrika ». Eintritt frei.

