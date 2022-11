Saint Nicolas vous donne Rendez-vous !, 4 décembre 2022, .

Saint Nicolas vous donne Rendez-vous !



2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-10

14h30 : défilé en présence du St Nicolas – RDV place du marché

15h : spectacle Noëls d’antan au foyer culturel

Quel est donc ce bruit de grelot, ces chants qui s’élèvent dans la nuit, vers les cieux ?

Il neige, et au coin du feu quelqu’un raconte…

Connaissez-vous la véritable histoire de St Nicolas et l’origine de la tarte flambée… aux lardons ?

Saviez-vous que les Rois Mages seraient à l’origine d’un fameux gâteau alsacien ?

Ce spectacle participatif mêle contes, ombres chinoises, objets, humour et fantastique, musiques et chansons, afin de vous faire voyager dans la magie des Noëls d’antan.

Quand la neige tombe, que le vent souffle et que Grand-père s’installe au coin du feu pour raconter les légendes du temps passé, avant que ne sonne les cloches de la messe de minuit. Vous découvrirez en vous amusant les traditions et les croyances liées au temps au temps de Noël et du Nouvel An en Alsace.

Assistez à un spectacle féérique en clin d’œil au conte du petit chaperon rouge

+33 3 88 92 42 11

dernière mise à jour : 2022-11-21 par