Meurthe-et-Moselle Également patron des bateliers, notre légende préférée nous invite à une féérie sur l’eau le 10 décembre en fin de journée : dragon boat, kayaks et autres embarcations lumineuses illuminent le canal lors d’une balade poétique avec goûter, concert et spectacle pyrotechnique. Sans oublier la remise de l’ancre de la ville par Monsieur le Maire ! +33 3 83 85 30 00 https://saint-nicolas.nancy.fr/programme/programme-du-18-novembre-au-3-janvier-4287/saint-nicolas-sur-leau-24031.html?cHash=20a9b92155add25bed38958868a34f90 Port de plaisance Nancy St Georges Boulevard 21e Régiment Aviation Nancy

