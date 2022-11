Saint-Nicolas Sainte-Anne, 3 décembre 2022, Sainte-Anne. Saint-Nicolas

Maison Commune et Eglise Sainte-Anne Doubs

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 02:00:00 Sainte-Anne

Doubs Sainte-Anne 5 EUR Venez nous retrouver à la maison commune de Sainte Anne pour la fête de Saint Nicolas. Des ateliers pour enfants et plus grands , des contes avec la soupe aux cailloux à l’Eglise puis une déambulation aux flambeaux avec les ânes et la musique pour rejoindre Crouzet-Migette où débutera une soirée festive autour d’une fondue ! lasaintanniere@gmail.com Sainte-Anne

