Saint-Nicolas Rœschwoog, 3 décembre 2021, Rœschwoog.

Saint-Nicolas Rœschwoog

2021-12-03 – 2021-12-03

Rœschwoog Bas-Rhin

Plus que quelques jours avant l’arrivée de Saint-Nicolas, patron des écoliers. Comment se prépare-t-il ? Que fait-il ? Tous ses secrets seront révélés. Et qui sait ? Peut-être qu’une surprise attendra les enfants sages…

Animation suivie d’un moment convivial, musical et gourmand. Tout public. Sans réservation.

Les enfants auront l’occasion de rencontrer le Saint-Nicolas qui a toujours au fond de ses larges poches quelques friandises à distribuer.

Buvette et restauration sur place.

Animaux non acceptés.

+33 3 88 86 40 70

Rœschwoog

