Saint-Nicolas rencontre les enfants Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Saint-Nicolas rencontre les enfants Obernai, 4 décembre 2022, Obernai. Saint-Nicolas rencontre les enfants

Obernai Bas-Rhin

2022-12-04 – 2022-12-04 Obernai

Bas-Rhin Venez rencontrer Saint-Nicolas qui se promène au centre ville ! Il vient à la rencontre des enfants et leur distribue des bonbons s’ils sont sages … Venez rencontrer Saint-Nicolas qui se promène au centre ville ! Il vient à la rencontre des enfants et leur distribue des bonbons s’ils sont sages … Obernai

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Saint-Nicolas rencontre les enfants Obernai 2022-12-04 was last modified: by Saint-Nicolas rencontre les enfants Obernai Obernai 4 décembre 2022 Bas-Rhin Obernai Obernai, Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin