SAINT-NICOLAS – PELTRE Peltre, 4 décembre 2021

2021-12-04 16:30:00 – 2021-12-04 20:00:00
Rue de Gargan Parking de la mairie

Peltre Moselle Peltre La municipalité de Peltre et l’Association familiale présentent Saint Nicolas ! Rendez-vous sur le parking de la mairie. Venez participer et découvrir le village de Saint Nicolas en plein air avec jeux, collations et animations, le défilé lumineux dans les rues avec ton lumignon offert ainsi que le stand photo avec Saint Nicolas !

Infos et inscriptions : saintnicolas.peltre@gmail.com Formulaire : https://forms.gle/xLc6WtZwhaZWQX5A9 +33 3 87 74 22 27 http://www.mairie-peltre.fr/ saint nicolas

