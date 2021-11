Charmois Charmois Charmois, Meurthe-et-Moselle SAINT NICOLAS FAIT SON CINÉMA Charmois Charmois Catégories d’évènement: Charmois

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-04

Charmois Meurthe-et-Moselle Charmois A tous les enfants sages de CHARMOIS , et avec la collaboration de nos partenaires , Saint Nicolas « Fait son Cinéma! » le samedi 4 Décembre 2021. Oui, oui il sera là, en personne pour vous distribuer des recommandations et des cadeaux offerts par la Mairie de Charmois. Alors à vos appareils pour une séance photo avec cet autre « bonhomme habillé en rouge » +33 3 83 75 80 27 Mairie de Charmois

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

