Saint-Nicolas-des-Motets Gospel Concert Saint-Nicolas-des-Motets, 4 décembre 2023, Saint-Nicolas-des-Motets. Saint-Nicolas-des-Motets,Indre-et-Loire Chants de Noel et airs traditionnels

Participation libre

Réservation souhaitée : 02 47 29 65 20.

Christmas carols and traditional tunes

Free admission

Reservations required: 02 47 29 65 20 Villancicos y melodías tradicionales

Entrada gratuita

Reserva obligatoria: 02 47 29 65 20 Weihnachtslieder und traditionelle Melodien

Teilnahme an der Veranstaltung frei

