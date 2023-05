Exposition « Hauts les clochers! » salle polyvalente Pierre Rapy, 4 juillet 2023, Saint-Nicolas-des-Motets.

HAUTS LES CLOCHERS !

Telle une figure de proue de notre patrimoine, chaque clocher nous raconte une histoire, celle de nos villes et villages.

Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-16 17:00:00. EUR.

salle polyvalente Pierre Rapy

Saint-Nicolas-des-Motets 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



UP WITH THE STEEPLES!

Like a figurehead of our heritage, each bell tower tells us a story, that of our towns and villages.

Exhibition realized by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

¡ARRIBA LOS CAMPANARIOS!

Como un mascarón de proa de nuestro patrimonio, cada campanario nos cuenta una historia, la de nuestras ciudades y pueblos.

Exposición producida por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

HOCH DIE KIRCHTÜRME!

Wie eine Galionsfigur unseres Kulturerbes erzählt uns jeder Glockenturm eine Geschichte, die Geschichte unserer Städte und Dörfer.

Die Ausstellung wurde vom Pays d’art et d’histoire Loire Touraine erstellt.

