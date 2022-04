Visite nocturne Musee francais de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Visite nocturne Musee francais de la brasserie, 14 mai 2022 18:30, Saint-Nicolas-de-Port. Samedi 14 mai, 18h30, 19h00 Sur place entrée libre Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port classée MH, le Musée présente l’ensemble du matériel nécessaire à la fabrication de la bière. www.passionbrasserie.com Musee francais de la brasserie 62 rue Charles Courtois, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-moselle, Grand Est 54210 Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

03 83 46 95 52 http://www.passionbrasserie.com Capitale historique de la brasserie française, la Lorraine recèle de nombreux témoins de son riche passé brassicole. Le plus remarquable d’entre eux, le Musée Français de la Brasserie, est implanté dans l’ancienne brasserie Saint-Nicolas-de-Port, classée Monument Historique lors de sa cessation d’activité. Il permet de découvrir tout le parcours de la fabrication de la bière dans une installation traditionnelle créée en 1931 et parfaitement conservée. On pourra aussi admirer des souvenirs publicitaires ou artistiques de nombreuses brasseries françaises dont deux vitraux de Jacques Gruber un des grands noms de l’École de Nancy. samedi 14 mai – 18h30 à 19h00

