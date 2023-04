N’OUBLIE PAS TON PÈRE AU VESTIAIRE Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Saint-Nicolas-de-Port . Dans le cadre de ses projections à l’ancienne, le Musée du Cinéma et de la Photographie propose une projection du film « N’oublie pas ton père au vestiaire » de Richard Balducci, qui raconte l’histoire d’un jeune bourgeois un peu rebelle, qui est en conflit avec son père, flûtiste dans un orchestre symphonique. Cette comédie sortie en 1982 et d’un durée de 103 minutes, possède une belle distribution avec en autres : Jean Lefebvre, Manuel Gélin, Éris Adjani, Patricia Alig, Denise Grey, Jean-Paul Rouland, David Pujadas. +33 3 83 45 18 32 https://www.museecinemaphoto.com/ DR: Musée du Cinéma

