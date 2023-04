[Reconstitution] Camp fusiliers du Mont-Royal Parc Bayard, 6 mai 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

L’association de la compagnie française des Fusiliers du Mont-Royal propose la reconstitution avec des véhicules et des costumes de la Seconde Guerre mondiale d’un camp militaire.

Samedi 2023-05-06 à ; fin : 2023-05-08 . .

Parc Bayard

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The association of the French company of the Fusiliers du Mont-Royal proposes the reconstruction of a military camp with vehicles and costumes of the Second World War

La asociación de la compañía francesa de los Fusileros del Mont-Royal propone la reconstrucción de un campamento militar con vehículos y trajes de la Segunda Guerra Mundial

Der Verein der französischen Kompanie der Mont-Royal-Füsiliere bietet die Nachbildung eines Militärlagers mit Fahrzeugen und Kostümen aus dem Zweiten Weltkrieg an

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité