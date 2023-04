[Soirée mentalisme & hypnose] Espace des 4 vents, 15 avril 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Que diriez vous d’être surpris, de tester les pouvoirs de notre cerveau ? C’est ce que propose Jérémy Marouani pour cette soirée mentalisme et hypnose !

19h30 : Cocktail surprise (Gratuit)

20h30 : spectacle interactif

Renseignements et réservations au 02 35 85 88 76 (après 18h).

2023-04-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Espace des 4 vents

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



What would you say to being surprised, to test the powers of our brain? This is what Jeremy Marouani proposes for this evening of mentalism and hypnosis!

7:30 pm: Surprise cocktail (Free)

8:30 pm : interactive show

Information and reservations at 02 35 85 88 76 (after 18h)

¿Qué tal dejarse sorprender, poniendo a prueba los poderes de nuestro cerebro? ¡Eso es lo que propone Jeremy Marouani para esta velada de mentalismo e hipnosis!

19.30 h: cóctel sorpresa (gratuito)

20.30 h: espectáculo interactivo

Información y reservas en el 02 35 85 88 76 (después de las 18 h)

Wie wäre es, wenn Sie sich überraschen lassen und die Kräfte unseres Gehirns testen? Das ist es, was Jeremy Marouani an diesem Abend mit Mentalismus und Hypnose anbietet!

19:30 Uhr: Überraschungscocktail (Kostenlos)

20:30 Uhr: Interaktive Show

Informationen und Reservierungen unter 02 35 85 88 76 (nach 18 Uhr)

