SAINT NICOLAS AU MUSÉE Épinal, 3 décembre 2022, Épinal.

SAINT NICOLAS AU MUSÉE

1 place Lagarde Musée départemental d'art ancien et contemporain Épinal Vosges

2022-12-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-04



Épinal

Vosges

« La voix du blizzard » : Contes du froid et de la neige

Chaque solstice d’été, une petite princesse aux cheveux d’or est à la fenêtre et attend le grand renne. Quand il sort de la forêt, il salue le soleil. Et le grand astre, doucement, se décroche et se pose dans le berceau de bois. Le grand renne commence sa course vers l’Ouest, emportant le soleil et les rêves de la petite fille aux cheveux d’or.

D’après les contes scandinaves et inuits « la princesse Tuvstarr et de l’élan Skutt » et « Le Renne du Soleil ».

Avec la conteuse Léa Pellarin et les musiciens Alix Vitacolonna et Dhamien Schmutz

Sans réservation dans la limite des places disponibles. A partir de 5 ans.

+33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/



