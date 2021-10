Épinal Épinal Épinal, Vosges SAINT NICOLAS AU MUSÉE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

SAINT NICOLAS AU MUSÉE 2021-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-05 16:50:00 16:50:00 Musée départemental d'art ancien et contemporain 1 place Lagarde

Épinal Vosges

Épinal Vosges Épinal Vosges Nicolas & Cie: Les trépidantes aventures de Saint Nicolas et du Père Fouettard.

Les enfants ont rendez-vous avec le colporteur de rêves Stéphane Kneubuhler. Nicolas & Cie est une invitation à un voyage entre merveilleux et fantastique, à l’écoute des contes et des légendes qui recèlent tant de mystères, sur les pas du célèbre patron de la Lorraine, protecteurs des enfants, et de son compère de toujours : le Père Fouettard. Sans réservation dans la limite des places disponibles. A partir de 5 ans. +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ Nicolas Kneubuhler dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT EPINAL ET SA REGION

