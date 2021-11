Vittel Vittel Vittel, Vosges SAINT NICOLAS A VITTEL Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-04 22:00:00 22:00:00

Vittel Vosges Vittel Animations et défilé de St Nicolas

14h et 15h30 – Spectacle familial « Même du gout du doigt St Nicolas » Espace Alhambra

17h – Défilé de St Nicolas, rue de Verdun

18h – Spectacle pyrotechnique « La légende de St Nicolas », parc de la bienfaisante

20h – Concert vocal de Splenda Voce, Espace Alhambra animations@ville-vittel.fr VILLE DE VITTEL

