SAINT NICOLAS A CONTREXEVILLE Contrexéville

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Contrexéville Vosges Dés 10h00 : Marché artisanal et marché aux truffes.

Nombreux producteurs et artisans locaux.

Salle Brassens, accès uniquement par les rues Froitier et Salbaing.

Pass obligatoire 17h : Spectacle « Les Gonflants »

Echasses, acribaties et manipulations d’objets enflammés.

Place des Cascades et fontaines vertes 17h30 : Spectacle pyrotechnique « La Féérie de St-Nicolas »

Artifices, jeux de lumière, lance-flammes et lasers avec apparition de St-Nicolas

Place des Cascades et fontaines vertes Entrée libre

Consignes de sécurités selon les mesures sanitaires en vigueur communication@contrexeville.fr +33 3 29 08 09 35 http://www.ville-contrexeville.fr/ Contrexéville

