Hellemmes Mairie d'Hellemmes Hellemmes, Nord Saint Nicolas – 3/12 Mairie d’Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Saint Nicolas – 3/12 Mairie d’Hellemmes, 3 décembre 2021, Hellemmes. Saint Nicolas – 3/12

Mairie d’Hellemmes, le vendredi 3 décembre à 18:00

Vers 17h30, en attendant son arrivée, la mairie se parera de son manteau blanc avec des mascottes. A 18h, Saint Nicolas apparaîtra du haut de la mairie et entamera sa périlleuse descente dans un tourbillon de lumières multicolores. Au pied de l’édifice, accompagné de son âne, il s’acquittera de sa mission en distribuant une multitude de confiseries et tickets de manège. Vous pourrez ensuite profiter du feu d’artifice qui illuminera le parc François Mitterrand. Gratuit Renseignements : 03 20 41 82 98 Comme chaque année, Saint Nicolas nous rendra visite le 3 décembre au soir, dans le parc François Mitterrand (Mairie) pour récompenser les enfants sages en leur apportant des friandises. Mairie d’Hellemmes 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Mairie d'Hellemmes Adresse 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Ville Hellemmes lieuville Mairie d'Hellemmes Hellemmes