Samedi 26 novembre, 21h00

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Grabs et Seb ont joué pratiquement partout en France durant cette dernière décennie. Pourtant élevés au son du Hard Core et du Sludge, ce Duo nous livre ici un premier album extrêmement personnel, pesant, mélancolique, empreint d’une beauté certaine. Un voyage, où les textes, majoritairement en Français, sont écrits d’une plume Noire et Profonde. https://www.facebook.com/2021EXHEN THE BLACK SHEEP TAVERN 11 rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30

