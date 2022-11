DORCHA COBS THE BLACK SHEEP TAVERN Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

DORCHA COBS THE BLACK SHEEP TAVERN, 25 novembre 2022 21:00, Saint-Nazaire. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le rock pur jus de Topher Loudon fusionne avec le répertoire celtique d’Anthony Masselin. C’est l’assurance de voyager sur les captivantes mélodies du uilleann pipes et de vibrer sur les accords de guitare dans cet univers Folk Rock Irish unique. https://www.facebook.com/dorchacobs THE BLACK SHEEP TAVERN 11 rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h00 à 22h30

