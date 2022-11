PIGMENTS AND THE CLARINET CHOIR SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 PIGMENTS & The Clarinet Choir c’est un concert slamé intense, un moment de fusion poétique et musicale qui bouscule et apaise à la fois. Avec à sa tête le pianiste-compositeur Guillaume Hazebrouck, PIGMENTS & The Clarinet Choir réunit une orchestration atypique autour de la présence charismatique du slameur Nina Kibuanda. A partir d’une rythmique inédite, -claviers, basse, beatbox, doublée d’une section de clarinettes, le sextet afropéen compose un mix Jazz/Slam percutant dédié à la poésie graffiti de Léon-Gontran Damas.

Télérama : »cet album tient du coup de poing entre les deux yeux, qui éblouit, étourdit puis remet la vision en place. Tel est le pouvoir de la poésie quand elle n’est pas affectée. Celle de Léon-Gontran Damas, ici slamée et jazzée, n’embellit rien. Elle dit ce qui est. » https://www.facebook.com/profile.php?id=100033575870279 SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE 8 boulevard de Verdun, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 19h30 à 23h30

