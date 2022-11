MATT ELLIOTT SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

MATT ELLIOTT SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE, 25 novembre 2022 19:30, Saint-Nazaire. Vendredi 25 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Matt Elliott un air vital qui vibre et qui se déploie. « son dernier album le fait entrer dans une autre dimension et où Il s’affirme pleinement en songwriter et chanteur dans cette catégorie d’artistes comme Bill Callahan, Leonard Cohen ou Johnny Cash.» https://mattelliott.bandcamp.com/album/farewell-to-all-we-know?fbclid=IwAR0_fzxDrtLg09GSNVvBp1KwJek4cmzxDubkGtlUhWy9zM-X7PTsj3t4m9g http://www.thirdeyefoundation.com/?fbclid=IwAR0vraCtzsYewGuLbbG8LvUOyZUqR_Br3s5MdU56NtY_bZg8KlcxbmtsFQw SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE 8 boulevard de Verdun, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h30 à 22h00

