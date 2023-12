Dialogue urbanistique : où se trouve l’allée Lucie Randoin en Loire Atlantique ? Le Petit Maroc Saint-Nazaire, 14 décembre 2023, Saint-Nazaire.

A travers l’exemple de la biologiste et résistante, Lucie Randoin (1885-1960), ce dialogue urbanistique propose de rédécouvrir des résistantes durant la Seconde guerre mondiale (Rosine Crémieux, Adélaïde Hautval, Jeanne Sivadon), des spécialistes de la médecine (Marthe Condat), ou encore de la nutrition (Lucie Randoin).

Des énergies associatives et citoyennes honorent aujourd’hui leur mémoire.

Le Petit Maroc Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique