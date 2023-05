Pierre Colvez, un missionnaire Briçois parti à Shanghai Le Petit Maroc Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

https://fb.me/e/Uz1PHAGo Pierre Colvez né à Saint-Brice-en-Coqlès le 25 novembre 1857, prêtre en 1883, a été missionnaire à Shanghai.

Enfant de troupe, élevé au quartier d'artillerie de Rennes et au lycée, il avait gardé de son enfance quelque peu « soldatesque », l'entrain, l'allant, la joyeuse humeur, l'ardeur au travail, sans parler de savoureuses histoires qui, en Chine, faisaient le régal des rencontres entre missionnaires.

