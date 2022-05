Visites commentées de l’exposition d’Edith Dekyndt Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visites commentées de l’exposition d’Edith Dekyndt Le Grand Café, 22 février 2020 16:30, Saint-Nazaire. 22 février – 25 avril 2020, les samedis Sur place entrée libre Le Grand café vous propose des visites commentées autour de l’exposition « The black, the white, the blue » d’E.Dekyndt sous la forme d’une discussion et d’un échange autour des oeuvres exposées. Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 22 février 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 22 février 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 29 février 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 29 février 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 7 mars 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 7 mars 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 14 mars 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 14 mars 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 21 mars 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 21 mars 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 28 mars 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 28 mars 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 4 avril 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 4 avril 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 11 avril 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 11 avril 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 18 avril 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 18 avril 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 25 avril 2020 – 16h30 à 17h00

samedi 25 avril 2020 – 17h00 à 17h30

