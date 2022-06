Visite LSF « Chambre froide » Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite LSF « Chambre froide » Le Grand Café, 30 juin 2022 17:30, Saint-Nazaire. Jeudi 30 juin, 17h30 Sur place Ouvert à tou.te.s, sur réservation. Durée environ 1h30. https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/evenements/visite-lsf-chambre-froide/, publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr, 0251766701 Visite organisée pour les personnes sourdes et malentendantes. Une visite en langue des signes française (LSF) menée par la structure IDEM, service d’interprétariat en LSF, avec l’accompagnement d’un.e médiateur.rice du Grand Café.

Visite commentée traduite simultanément en LSF. Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique jeudi 30 juin – 17h30 à 19h00

