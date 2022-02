Visite commentée autour de l’exposition « L’Heure bleue » Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Visite commentée autour de l’exposition « L’Heure bleue » Le Grand Café, 12 mars 2022 16:00, Saint-Nazaire. 12 mars – 30 avril, les samedis Sur place Entrée libre sans réservation Découverte de l’exposition avec un.e médiateur.rice tous les samedis. Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 12 mars – 16h00 à 17h00

samedi 19 mars – 16h00 à 17h00

samedi 26 mars – 16h00 à 17h00

samedi 2 avril – 16h00 à 17h00

samedi 9 avril – 16h00 à 17h00

samedi 16 avril – 16h00 à 17h00

samedi 23 avril – 16h00 à 17h00

samedi 30 avril – 16h00 à 17h00

Heure : 16:00 - 17:00
Lieu Le Grand Café
Adresse Place des Quatre z'Horloges, 44600, saint-nazaire
Ville Saint-Nazaire

