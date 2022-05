The Black, The White, The Blue Le Grand Café, 14 février 2020 18:30, Saint-Nazaire.

14 février – 3 mai 2020 Sur place Entrée libre et gratuite

L’artiste regroupe les rebuts de biens de consommation européens expédiés vers les pays précaires dans une mise en espace qui rend perceptible les interrelations entre les humains et le monde matériel

Au Grand Café, Edith Dekyndt revisite son installation The Black, The White, The Blue produite récemment pour la Kunsthaus Hamburg. En écho à l’activité portuaire de Hambourg tout comme à celle de Saint-Nazaire, son projet évoque le commerce international de marchandises et notamment l’expédition de containers de biens de consommation usagés, d’Europe vers les régions les plus précaires du monde. Dans l’exposition, Edith Dekyndt regroupe symboliquement ces rebuts dans une mise en espace qui rend perceptible les interrelations entre les êtres humains, le monde matériel et les éléments naturels. Son langage visuel, minimaliste et sensible, magnifie les énergies silencieuses des processus de transformation à l’œuvre. Dissolution, altération, cristallisation des objets et des matières installent alors une atmosphère qui évoque tout à la fois la brutalité et la fragilité.

Image : Edith Dekyndt, vue de l’exposition The Black, The White, The Blue à la Kunsthaus Hamburg, 2019.

Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf-Berlin, Allemagne

Crédit Kunsthaus Hamburg, Hambourg, Allemagne.

Photographie Hayo Heye.

Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique

