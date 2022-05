Réouverture de l’exposition d’Edith Dekyndt au Grand Café Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Réouverture de l’exposition d’Edith Dekyndt au Grand Café Le Grand Café, 6 juin 2020 14:00, Saint-Nazaire. 6 juin – 30 août 2020 Sur place Entrée libre Edith Dekyndt conçoit ses installations comme des paysages dans lesquels le visiteur est invité à déambuler librement. Edith Dekyndt conçoit ses installations comme des paysages dans lesquels le visiteur est invité à déambuler librement. Ses espaces créent une atmosphère, un climat constituant un écosystème propre, où les matières vivantes et inertes sont liées entre elles et interagissent, sans hiérarchie. Son travail évoque les énergies invisibles à l’œuvre dans la composition du monde. Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 6 juin 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 7 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 10 juin 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 13 juin 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 14 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 17 juin 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 20 juin 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 21 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 24 juin 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 27 juin 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 28 juin 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 4 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 5 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 7 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 8 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 9 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 10 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 11 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 12 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 14 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 15 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 16 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 17 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 18 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 19 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 21 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 22 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 23 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 24 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 25 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 26 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 28 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 29 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 30 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 31 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 1er août 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 2 août 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 4 août 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 5 août 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 6 août 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 7 août 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 8 août 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 9 août 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 11 août 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 12 août 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 13 août 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 14 août 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 15 août 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 16 août 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 18 août 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 19 août 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 20 août 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 21 août 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 22 août 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 23 août 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 25 août 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 26 août 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 27 août 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 28 août 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 29 août 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 30 août 2020 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Le Grand Café Adresse Place des Quatre z'Horloges, 44600, saint-nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Le Grand Café Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique

Le Grand Café Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

Réouverture de l’exposition d’Edith Dekyndt au Grand Café Le Grand Café 2020-06-06 was last modified: by Réouverture de l’exposition d’Edith Dekyndt au Grand Café Le Grand Café Le Grand Café 6 juin 2020 14:00 Le Grand Café Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Loire-Atlantique