L'Heure bleue Le Grand Café, 5 mars – 30 avril Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 19h Avec des œuvres de Dove Allouche, Hicham Berrada, Marguerite Bornhauser & Léa Dumayet, Anne-Charlotte Finel, Agata Ingarden, Célia Nkala, Anne Laure Sacriste, Jessica Warboys et Sophie Whettnall Au moment où le soleil se cache derrière l'horizon, notre rapport au monde change.

Ce n’est ni le jour ni la nuit, et le temps semble alors comme suspendu. Dans cet entre-deux, l’indétermination règne sur nos perceptions. Ce moment, c’est celui de l’heure bleue ; quand la relation aux objets et formes qui nous entourent devient subjective, trouble et transitoire.

L'exposition que propose Le Grand Café au printemps 2022 est parcourue de cette sensation d'incertitude, qui nous pousse à la contemplation intime. Elle propose un voyage à travers différentes pratiques d'artistes, qui chacun à leurs manières nous plongent dans des perceptions renouvelées de la Nature. Les œuvres de L'Heure bleue forment une constellation de présences aussi fugaces qu'énigmatiques qui tentent de réinvestir un imaginaire contemporain de la Nature. L'Heure bleue, soit ce passage du réel vers la fiction. Le Grand Café Place des Quatre z'Horloges, 44600, Saint-Nazaire

