Les visites des petites bestioles Le Grand Café, 25 juin 2022 11:00, Saint-Nazaire. 25 juin – 27 août, les samedis Sur place Gratuit, sur réservation. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr, 02 51 76 67 01 À destination des familles avec des enfants de 3 à 7 ans. Ces visites mettront nos jeunes explorateurs en devenir en quête des petites bestioles qui se cachent dans l’exposition du Grand Café dispersées dans les œuvres de Nicolas Deshayes. Entre aventure ethnologique et atelier manuel, ce moment à partager entre parents et enfants sera un véritable petit voyage au pays de la sculpture et des formes. Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 25 juin – 11h00 à 12h00

samedi 23 juillet – 11h00 à 12h00

samedi 27 août – 11h00 à 12h00

