Les parfums de « L’Heure bleue » Le Grand Café, 30 avril 2022 17:00, Saint-Nazaire. Samedi 30 avril, 17h00 Sur place Entrée libre https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/evenements/les-parfums-de-lheure-bleue/ Cette visite, menée par l’équipe de la parfumerie AB 1882, propose de dresser un portrait olfactif de l’exposition L’Heure bleue. Cette visite, menée par l’équipe de la parfumerie AB 1882, propose de dresser un portrait olfactif de l’exposition L’Heure bleue. Entre bois brûlé, peinture contrastée et ambiance aquatique, l’exposition nous offre plusieurs perspectives sensorielles qui seront évoquées à travers une sélection de différentes fragrances. AB 1882 est une entreprise familiale basée à Saint-Aignan de Grandlieu, au sud-ouest de Nantes. Le premier chapitre de son histoire est écrit par Alexis Biette en 1882, lorsqu’il acquiert une manufacture de bougies, aujourd’hui reprise par l’une de ses arrières petite-filles. AB 1882 crée des parfums de peau aux compositions naturelles, répondant à des critères de qualité hautement exigeants. Leur démarche vise à réconcilier luxe et éco-responsabilité, en alliant fabrication française et limitation au maximum de l’impact environnemental, et en prônant le retour à l’essence de notre lien avec la nature. « Porteurs de rêve et d’évasion, nos parfums affirment un art de se parfumer autrement, puisant leur force dans la poésie qui les entoure. Loin des logiques de consommation rapide, ils prennent le temps d’illuminer le quotidien en faisant de chaque caresse d’application une tendre échappatoire. Nos parfums sont un plaidoyer pour un monde plus incarné, dans lequel la reconnexion de nos sens est au centre de nos préoccupations. » Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 30 avril – 17h00 à 18h00

