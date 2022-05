L’Échappée belle Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

L'Échappée belle Le Grand Café, 26 octobre 2019 14:00, Saint-Nazaire
26 octobre 2019 – 2 février 2020
Sur place
Entrée libre
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr, 02 44 73 44 00, https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/fr/

Dans un monde surchargé d'images, É. False et A. Pétrel développent une réflexion poétique sur la mutabilité des images, leur actualité ou leur potentiel à ouvrir sur des réalités indéfinies.

Exposition 26 octobre 2019 – 02 février 2020
L'Échappée belle
Eléonore False – Aurélie Pétrel & Pétrel ǀ Roumagnac (duo)
Au Grand Café – centre d'art contemporain.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Dans un quotidien modelé par le flux incessant d'images diffusées sur écrans, les artistes Éléonore False et Aurélie Pétrel créent des œuvres dans lesquelles les images, imprimées ou photographiques, sortent du cadre ou de la page du livre pour se déployer dans l'espace. Ces stratégies de déplacement de l'œuvre servent une réflexion joueuse et poétique sur la mutabilité des images, leur actualité, leur potentiel à ouvrir sur des réalités indéfinies, loin de toute représentation du réel.

Le Grand Café
Place des Quatre z'Horloges, 44600, saint-nazaire
44600 Saint-Nazaire
Toutes-Aides
Loire-Atlantique

