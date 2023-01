Hápax – Mattia Denisse Le Grand Café, 11 février 2023 14:00, Saint-Nazaire.

11 février – 29 avril Sur place Entrée libre et gratuite, du mardi au dimanche de 14h à 19h

L’œuvre de Mattia Denisse est tissée de références à la littérature, à l’anthropologie, aux mythes et légendes et dessine un monde onirique où l’absurde et l’énigme règnent.

Mattia Denisse produit une œuvre dessinée tissée de références à la littérature, à l’anthropologie, aux mythes et légendes, organisée en constellations thématiques : Encyclopédie psychopompe, Météores, Dessins tautologiques, Antonomases. Ces titres savants et étranges nous invitent dans un monde insolite où l’absurde et l’énigme règnent, comme dans les rêves ; un univers intérieur sauvage comme l’inconscient, peuplé de figures ambiguës qui jouent de notre désir de donner sens à toutes choses.

Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique

