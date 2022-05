Chambre froide, Nicolas Deshayes Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chambre froide, Nicolas Deshayes Le Grand Café, 4 juin 2022 14:00, Saint-Nazaire. 4 juin – 11 septembre Sur place Gratuit http://www.grandcafe-saintnazaire.fr Sculpteur, Nicolas Deshayes met en jeu les processus industriels qu’il vient contredire par des gestes organiques. Son univers formel, parfois fantasmagorique, est ouvert à de multiples interprétations, entre mécanique d’objets domestiques et corps mutants. Le corps est omniprésent mais uniquement par bribes, et l’on perçoit de mystérieuses formes organiques, des chairs dépouillées, des membranes suggérant la peau – organe de surface et d’échange entre intérieur et extérieur.

S’agit-il d’humains, d’animaux ou d’êtres hybrides en pleine métamorphose, telles des chrysalides ? Les différentes échelles de ses œuvres brouillent les pistes. Certaines reproduisent des systèmes circulatoires pouvant transporter l’eau ou la chaleur à l’image des fluides corporels, tandis que d’autres manifestent une réelle porosité des corps, des matières et des objets. Cette sculpture équivoque aux multiples ressorts suscite ainsi des sentiments ambigus, passant du trivial au fantastique. Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique samedi 4 juin – 14h00 à 19h00

