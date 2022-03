Bruit bleu Le Grand Café, 24 mars 2022 19:30, Saint-Nazaire.

Jeudi 24 mars, 19h30 Sur place Entrée libre, sans réservation

L’artiste Vincent Malassis propose une performance sonore conçue spécifiquement pour l’exposition, qui sera présentée à l’heure bleue.

Compositeur, artiste sonore et photographe, Vincent Malassis développe depuis plus de dix ans un travail à la fois plastique et sociologique où l’expérimentation constitue le socle d’une démarche artistique paradoxalement documentaire.

Questionnant le réel et investissant des réalités sociales, banales ou proches, il s’approprie un territoire à la fois géographique et intime pour témoigner de la vie d’une communauté humaine.

Actif dans le domaine de la performance et de l’installation, il s’intéresse à la relation entre le son et différents médiums. Ses pièces sonores sont généralement en corrélation avec ses photographies, ou en lien avec des collaborations interdisciplinaires et depuis 2019, en étroite collaboration avec des scientifiques du CNRS.

Ses dernières expositions personnelles ont eu lieu à Passerelle, Centre d’Art Contemporain, Brest, au festival Bordures, Langon et à la Galerie du PHAKT, Rennes. Il a également récemment exposé au Musée des beaux-arts de Rennes dans le cadre de l’exposition La Couleur crue, au Frac Bretagne et aux Rencontres d’Arles.

Il donne régulièrement des concerts, performances, sous différents projets en solo ou ensemble. Festival Electrocution à Passerelle ou Astropolis hiver, Brest, La Nuit Électronique, Casablanca, Maroc, Musique Action, CCAM, Scène Nationale, Vandoeuvre-lès-Nancy, Teatro Mayor, Bogotá, Colombie, Le Non jazz, Paris, Festival de la Cité, Lausanne, Suisse, Festival Variations, le Lieu Unique, Nantes, etc.

Il publie régulièrement des disques vinyles et éditions, les derniers en date étant La maison Neuve, leporello aux Éditions Autonomes, Drop Out, vinyle, Alkyle Records et The Noisy World, vinyle (Alkyle Records / CAC Passerelle / Astropolis / SONARS).

Vincent Malassis est né en 1979 à Fougères, il vit et travaille en France (Bretagne) et en Belgique (Charleroi).

Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire 44600 Saint-Nazaire Toutes-Aides Loire-Atlantique

jeudi 24 mars – 19h30 à 20h30